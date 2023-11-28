4 إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة

الوكيل الاخباري- أصيب اليوم الثلاثاء، اربعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما اعتقل 6 مواطنين فلسطينيين بينهم سيدة في مناطق مختلفة من المحافظة.



وأفاد مصدر امني ، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما ادى الى اصابة اربعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي في الاطراف السفلية نقلوا الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.



واضاف المصدر أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل في مخيم الدهيشة واعتقلوا زينب السجدي والدة الأسيرين مهند وراني قوار، والشاب محمد سعيد شريعة.

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