إصابة 53 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في برقة

الوكيل الاخباري - أصيب 53 فلسطينيا، الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتي برقة وبيت دجن في محافظة نابلس، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني.

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وقال الهلال الأحمر، إن الإصابات توزعت ما بين 43 إصابة بالغاز المسيل للدموع و7 إصابات بالرصاص المطاطي و3 إصابات أخرى "سقوط ".



وأشار إلى وجود إصابتين إحداهما بالرصاص المطاطي في الوجه لمتضامنين يهود، وتم تسليم حالة إلى نجمة داوود الحمراء على حاجز زعرة.

القدس العربي