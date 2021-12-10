الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من رام الله

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.



وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: ساجي عابد، وبراء عبد الصمد، وفلاح ندى من حي الجنان بالبيرة، وماهر القاضي، وسامي حسين من بلدة بيتونيا، وكلهم أسرى محررون، وذلك بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

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وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تلك القوات اقتحمت بلدة نعلين غربًا، وسلمت عددا من المواطنين بلاغات لمراجعة مخابراتها، وسط اندلاع مواجهات في البلدة، دون وقوع إصابات.

القدس