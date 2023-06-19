إصابة 6 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة خلال اقتحام جنين

الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية صباح الإثنين عن إصابة 6 جنود بجراح متوسطة إلى خطيرة إثر تفجير عبوة ناسفة تجاه جيب مصفح خلال اقتحام قوات الجيش لمدينة جنين.

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ونقلت القناة "12" العبرية -وفق ترجمة وكالة "صفا"- عن مصدر عسكري قوله إن مسلحين فجّروا حقل ألغام في جيبات، حيث اخترقت إحداها جيباً، موقعة 6 إصابات في صفوف الجنود، فيما جرى إجلاؤهم تحت وابل من إطلاق النار، وتم استدعاء طائرات مروحية ونقلتهم للمستشفيات.



وقال المصدر العسكري إنه تم تفجير كمية كبيرة جداً من العبوات تجاه القوات، وهي كمية غير مسبوقة بالمقارنة بمدينة جنين، لافتًا إلى أن إحدى العبوات اخترقت مركبة مصفحة، فأصيب عدد من الجنود، ونتيجة للهجوم تعطلت عدة مركبات للجيش في المدينة ودخلت قوات لإنقاذها".



وأضاف المصدر أن غالبية العبوات تم تفجيرها تجاه قوات الإنقاذ التي دخلت المدينة لإخلاء المصابين، حيث فاجأت العبوات القوات سواءً في مكان تفجيرها أو شدة انفجارها.



وقال: نعرف بوجود مختبرات للمتفجرات في جنين ونعمل على اكتشافها، والتقديرات تشير إلى ازدياد عددها خلال العام الأخير، حيث يتم نشر العبوات على مداخل المدينة وقرب مباني وأعمدة إنارة، ويضعونها في كل مكان يعتقدون بمرور قواتنا منه".

صفا