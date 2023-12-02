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السبت، 02-12-2023 11:39 ص

إندونيسيا.. مظاهرة مليونية في جاكرتا دعما لفلسطين

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الوكيل الإخباري - غمرت مسيرات حاشدة محيط النصب التذكاري الوطني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، صباح اليوم السبت، مع خروج المواطنين الإندونيسيين إلى الشوارع تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما له.

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وذكرت وسائل إعلام إندونيسية أن التقارير عن تدمير المستشفى الإندونيسي في غزة زادت حدة الغضب الشعبي تجاه الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والتي يعتبرها الكثير من الإندونيسيين شكلا من أشكال الإبادة الجماعية.


وقبيل الحدث، قال منظموه إنه سيكون أيضا بمثابة منصة لمبادرات جمع التبرعات لفلسطين، حيث يشارك فيه مسؤولون حكوميون وشخصيات دينية بارزة.

 




 

 


 

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