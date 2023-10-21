احتجاج في طوكيو ضد الغارات الإسرائيلية على غزة

الوكيل الإخباري - أفاد مراسل "تاس" بالعاصمة اليابانية، بأنه تم تنظيم مظاهرة احتجاجية ضد الغارات الإسرائيلية على غزة في منطقة شينجوكو في طوكيو (حيث تقع إحدى أكبر محطات القطارات).



ووفقا للمراسل، شارك في الفعالية التي جرت اليوم السبت، حوالي 100 شخص. ساروا في الشوارع المجاورة للمحطة وسط دائرة كثيفة من رجال الشرطة.



وأشار المراسل إلى أن الفعالية مرت بسلام، دون وقوع أي حوادث. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بوقف الهجمات على قطاع غزة.

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كما حمل عدد من المشاركين لافتات تحمل شعارات مناهضة للنزاع في أوكرانيا وضد التغييرات في سياسة الدفاع اليابانية.

RT