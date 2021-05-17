ارتفاع عدد الجرحى من المستوطنين في حادثة انهيار مدرج بالقدس

الوكيل الإخباري- أفادت بعض وسائل الاعلام العبرية أن هناك عدة إصابات جراء انهيار مدرج في كنيس يهودي بالقرب من القدس، وقد وصلت عدد الاصابات الى 219 إصابة وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى، منهم 15 حالة حرجة.

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كما ذكرت صحيفة "تايمز أوف" سابقا أن هناك 167 حالة إصابة دخلت المستشفى جراء هذه الحادثة.

يشار، ان حادثة انهيار المدرج داخل كنيس بالقرب من القدس، أمس الأحد، أسفرت عن مقتل شخصين، أحدهما طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وإصابة العشرات من الأشخاص.



من جهة اخرى قال الممثل الرسمي لشرطة الإحتلال لوكالة "تاس" الروسية، إن الحادثة لا علاقة لها بأحداث الأيام الأخيرة في البلاد.



المصدر- روسيا اليوم