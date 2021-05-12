ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 43 شهيدا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل الى ثلاثة واربعين شهيداً.

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وأشارت الوزارة في تحديث للعدد الاجمالي للشهداء والجرحى في قطاع غزة الى انه بلغ 43 شهيداً بينهم 13 طفلاً و 3 سيدات و 296 اصابة بجراح مختلفة.



من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة ان 43 % من ضحايا العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة هم من الاطفال والنساء جراء الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين الآمنين والاحياء السكنية المكتظة.

المصدر: بترا