الجمعة 14-05-2021
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الجمعة، 14-05-2021 10:26 ص

ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال إلى 119 شهيداً و830 جريحاً في غزة

شهيد


الوكيل الإخباري - استشهد عشرة مواطنين منذ ساعات الفجر الأولى بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار، في قصف إسرائيلي عنيف، على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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وأكدت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيداً من بينهم 31 طفلاً و19 سيدة، إضافةً إلى إصابة 830 آخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلًا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.


وأفاد مراسلنا، بأنه تم انتشال جثامين ستة شهداء من تحت ركام منازل المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار.


وأشار إلى أن 160 طائرة حربية إسرائيلية شنت في لحظة واحدة غارات عنيفة على بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة وعلى مدينة غزة، رافقها قصف مدفعي من الدبابات ومن الزوارق الحربية، ما حول مناطق في شمال غزة إلى كتلة من اللهب، وسط دمار مهول في البنايات السكنية والبنى التحتية.

 

وفا


 




 

 


 

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