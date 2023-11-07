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الثلاثاء، 07-11-2023 07:41 ص

استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين أحدهم بجروح حرجة في الخليل

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الوكيل الاخباري- استُشهد فجر اليوم الثلاثاء، شاب وأصيب اثنين آخرين، احدهم بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة سعير، شمال الخليل.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية بالمستشفى الأهلي في الخليل، الى جانب مصادر أمنية، باستشهاد الشاب سعد نمر الفروخ (24 عاما)، وإصابة اثنين آخرين، احدهما بجروح حرجة في البطن، إلى جانب اصابة العشرات بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

وحسب مصادر ، الشهيد سعد المذكور، هو شقيق الشهيد مجاهد نمر الفروخ الذي ارتقى قبل عدة أيام بأراضي عام 48.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير، فجرا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان.

 




 

 


 

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