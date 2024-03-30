السبت 30-03-2024
الوكيل الاخباري
 

طيران الاحتلال يقصف خان يونس ومدفعيته تستهدف المغراقة

عباس يؤكد ضرورة استلام دولة فلسطين غزة كالضفة

استشهاد طفل وإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة في قباطية

مفوض الأونروا: حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات جريئة لمنع حدوث مجاعة في غزة

الهلال الأحمر بغزة: فقدنا 26 فردا من طواقمنا منذ بداية الحرب

ارتفاع سعر غرام الذهب في الاردن اليوم 60 قرشاً

قوة خاصة من جيش الاحتلال تقتحم طوباس

الربط الكهربائي الأردني العراقي يدخل الخدمة اليوم

وفيات السبت 30/ 3/ 2024

الأرصاد تكشف موعد انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة

السبت، 30-03-2024 10:22 ص

استشهاد طفل وإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة في قباطية

اسعاف ٢


الوكيل الاخباري - استشهد طفل وأصيب شابان أحدهما بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت بلدة قباطية جنوب جنين .

اضافة اعلان


وأكد مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، استشهاد الطفل معتصم نبيل ابو عابد (13 عاما)، وإصابة شاب بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن الطفل والشاب وصلا إلى الرازي فجر اليوم عقب إصابتهما برصاص الاحتلال في قباطية.


وأكدت مصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة مناطق وتمركزت في حي الزكارنة وقرب الحسبة، واقتحم جنود الاحتلال عدة منازل، ونشروا القناصة في عدة بنايات ومنازل وسط مواجهات عنيفة.


وسبق الاقتحام تسلل قوات خاصة من جيش الاحتلال بمركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية إلى قباطية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عباس

عباس يؤكد ضرورة استلام دولة فلسطين غزة كالضفة

و

مفوض الأونروا: حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات جريئة لمنع حدوث مجاعة في غزة

ب

الهلال الأحمر بغزة: فقدنا 26 فردا من طواقمنا منذ بداية الحرب

احتلال

قوة خاصة من جيش الاحتلال تقتحم طوباس

main_image66074ddbd99fe

الاحتلال يعترف بجريمة جديدة بغزة

c8c905d60f4ffc8f78df30f09e935cca

نتنياهو يواجه تغيّرا في موقف وزراء الليكود بشأن صفقة التبادل

أخبار متعلقة
اسعاف 5

شهيد في جنين والاحتلال يدفع بتعزيزات إلى قباطية

32024992128596286316

الاحتلال يقتحم بلدات في جنين ويستولي على كاميرات مراقبة

احتلال٨

الاحتلال يقتحم بلدات جنوب جنين

320246124855285080403

الاحتلال يعتقل شابا ويقتحم قرى وبلدات في محافظة جنين

احتلال 10

الاحتلال يقتحم بلدة كفردان غرب جنين

٤

الاحتلال يحطم محتويات مطبعتين جنوب جنين