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السبت، 02-03-2024 09:51 ص

الاحتلال يحطم محتويات مطبعتين جنوب جنين

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الوكيل الاخباري - حطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، محتويات مطبعتين، واستولت على معداتهما، في بلدتي جبع وصانور جنوب جنين.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جبع، واستولت على معدات مطبعة تعود للمعتقل ساهر أبو عون، عقب خلع أبوابها، وتفتيشها، وتحطيم محتوياتها .


من جهته، قال الفلسطيني بسام عيسة ، إن قوات الاحتلال حطمت محتويات مطبعته، واستولت على 6 ماكينات طباعة، و4 أجهزة حاسوب، وجهاز "لابتوب"، ومعدات أخرى تقدر قيمتها بنحو 100 ألف شيقل.


وفي سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عرابة وسيلة الظهر، وداهمت أحيائها، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات .


 




 

 


 

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