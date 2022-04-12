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الثلاثاء، 12-04-2022 10:39 ص

استشهاد عامل فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في عسقلان

اسعاف


الوكيل الاخباري - استشهد عامل فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في ورشة بناء بمدينة عسقلان داخل أراضي عام 48.

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ووفقا لمزاعم شرطة الاحتلال، فإن ضابط شرطة كان ضمن دورية تقوم بالبحث عن عمال فلسطينيين يعملون دون تصاريح في مواقع بناء بالمنطقة التي وقع فيها الحدث، وأطلق النار صوب العامل، بعد رفضه إبراز هويته وتصريح عمله.


وتأتي الإعدامات بحق أبناء الشعب الفلسطيني تنفيذا للتعليمات التي أصدرها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت لجيشه بالعمل دون قيود وإطلاق العنان له للقتل والتنكيل، الأمر الذي قوبل بالرفض التام والإدانة الواسعة من قبل الرئاسة الفلسطينية، التي حذرت من خطورة ذلك.

 

بترا


 




 

 


 

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