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الخميس، 11-05-2023 09:00 م

استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم

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الوكيل الاخباري - استشهد مساء اليوم الخميس، مواطن فلسطيني متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، أن الشهيد غازي يوسف مصطفى شهاب 66 عاماً، أصيب بجروح حرجة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 141 شهيداً، بينهم 26 في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي.

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