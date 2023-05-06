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السبت، 06-05-2023 02:04 م

تشييع جثماني الشهيدين سامر الشافعي وحمزة خريوش في طولكرم

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الوكيل الاخباري - شيعت جماهير الشعب الفلسطيني في محافظة طولكرم، اليوم السبت، جثماني الشهيدين سامر الشافعي وحمزة خريوش، اللذين ارتقيا صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال في مخيم طولكرم.

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وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وحمل المشاركون جثماني الشهيدين على الأكتاف ملفوفين بعلم فلسطين، وجابوا فيهما شوارع المدينة باتجاه المخيم، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، قبل وداعهما من قبل ذويهما، والصلاة عليهما في مسجد السلام في المخيم، ليتم بعدها مواراتهما الثرى في مقبرة الشهداء، في ضاحية ذنابة شرق المدينة.


وأكد المشيعون مواصلة درب النضال والحرية ومواجهة كل جرائم الاحتلال بحق الإنسان والحجر والشجر، مشددين على أن هذه الجرائم لن تمنع الشعب الفلسطيني من مواصلة الطريق نحو الحرية والاستقلال، وصولا لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

وفا


 




 

 


 

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