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الأربعاء، 17-01-2024 03:20 م

استهدفت 8 آليات و11 جندي اسرائيلي .. القسام تعلن عن عمليات نوعية في غزة

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الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ عمليات جديدة ضد جنود الاحتلال في مخيم المغازي اليوم الأربعاء في قطاع غزة استهدفت 8 آليات اسرائيلية و11 جندي صهيوني  .

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وبينت الكتائب أن مقاتليها قاموا بتدمير 6 دبابات صهيونية من نوع "ميركافا" وناقلة جند في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.


كما نفذت الكتائب مهمة مشتركة مع سرايا القدس، حيث دمرت جرافة صهيونية باستخدام عبوة مضادة للدروع في مخيم المغازي.


ونجح مقاتلوها في قنص 4 جنود صهاينة واستهداف قوة من 7 جنود وأوقعوهم قتلى من مسافة صفر.


وفي عملية أخرى، فجر مقاتلو كتائب القسام عبوة بمجموعة جنود كانوا تحصنوا داخل مسجد ثم اجهزوا عليهم.



 




 

 


 

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