الأسرى: الوضع الصحي للأسير وليد دقة مقلق وغير مستقر

الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن الوضع الصحي للأسير وليد دقة، مقلق وغير مستقر.

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ووفقا للهيئة، فإن الأسير دقة وهو من سكان باقة الغربية بأراضي الـ48 يعاني من أوجاع شديدة في مختلف أنحاء جسده، نتيجة إصابته بمرض السرطان في النخاع الشوكي.



وحملت الهيئة، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير دقة، علما أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد الإهمال الطبي بحقه.



وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، أوردت الهيئة، عبر محاميها كريم عجوة، والذي تمكن من زيارة الأسير المريض وليد دقة، والذي كان يقبع بمعتقل "عسقلان"، تفاصيل تدهور حالته الصحية وما طرأ عليها من تطورات.

وفا