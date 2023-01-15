الأحد 15-01-2023
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الأحد، 15-01-2023 10:40 ص

تدهور الوضع الصحي للأسير علي الحروب

ششش


الوكيل الإخباري - حمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير علي الحروب (48 عاما) من مدينة دورا جنوب الخليل، والذي يعاني من تدهور مستمر جرّاء إصابته بورم بدأ ظهوره تحت الإبط، والصدر قبل عام، وخضع في حينه لعملية جراحية خلالها تم استئصاله، إلا أنّ وضعه الصحيّ استمر بالتدهور.

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وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن الأسير الحروب نقل قبل عدة أيام من سجن "النقب" إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيليّ، حيث أكّد له الأطباء ظهور ورم جديد في أسفل الظهر لم يحدد طبيعته، وهو بحاجة إلى مرحلة علاج جديدة.

 

وفا


 




 

 


 

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