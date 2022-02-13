عقوبات جديدة بحق الأسرى في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري-قال نادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تفرض عقوبات جديدة بحق الأسرى، ردا على الخطوات النضالية التي نفذها الأسرى يوم الجمعة الماضي، المتمثلة بعصيان الأسرى في الساحات بعد الصلاة وعدم دخولهم إلى الغرف كخطوة انتقامية منهم.

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وأضاف نادي الأسير في بيان له، اليوم الأحد، أن العقوبات متمثلة في حرمان زيارة الأهل و"الكنتين" لمدة شهر كامل، مشددا على أن الأسرى يواصلون معركتهم في مواجهة قرارات إدارة السجون لليوم الثامن على التوالي.



وفا

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