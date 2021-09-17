الأسير محمود العارضة: لم نتعرض للخيانة واعتقالنا كان مصادفةً

الوكيل الاخباري - قال الأسير الفلسطيني المعاد اعتقاله محمود العارضة، الجمعة، إن الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع لم يطلبوا المساعدة من أي شخص في الأراضي المحتلة عام 1948، ولم يتعرضوا للخيانة من قبل فلسطينيي 1948، مشيراً إلى أن إعادة الاعتقال كانت عن طريق الصدفة.



وأكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين رسلان محاجنة، أن الوضع النفسي والمعنوي والجسدي للأسير محمود العارضة جيد جداً، بعد زيارة استمرت لأكثر من ساعتين في سجن "الجلمة" الجمعة.



وأضاف الأسير محمود العارضة "لم نتعرض للخيانة من فلسطينيي 1948، وسعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال التحقيق للزج بمواطنين من الناصرة على أنهم من قاموا بالوشاية عن الأسرى غير صحيح، ولا يتعدى كونه أسلوب مخابرات لزرع الشك والفتنة".

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