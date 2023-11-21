الأمم المتحدة: 800 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة لا تصلهم المساعدات

الوكيل الاخباري - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن المساعدات، التي تتضمن الوقود، كانت تصل فقط إلى الأشخاص في الجزء الجنوبي من قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين تقريباً، نتيجة للوضع الأمني الحرج.



وأضاف المكتب، أنه لا يمكن توزيع المساعدات في مدينة غزة ومناطق أخرى بالشمال، حيث ما زال يتواجد مئات الآلاف من الأشخاص، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

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وقدّر المكتب عدد المواطنين في شمال قطاع غزة بـ800 ألف شخص، بناءً على أرقام هيئة الإحصاء الفلسطيني في الضفة الغربية.