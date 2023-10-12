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الخميس، 12-10-2023 11:54 ص

"الأونروا" تطلب 104 ملايين دولار كمساعدات عاجلة لقطاع غزة

ممم


الوكيل الاخباري - طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 104 ملايين دولار بشكل عاجل، من أجل تمكين استجابتها الإنسانية متعددة القطاعات على مدار الأيام التسعين المقبلة.

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وأوضحت وكالة الغوث في بيان، أن هذه المبالغ ستغطي الأموال المطلوبة لتلبية الاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والصحة والمأوى والحماية لما يصل إلى 250,000 شخص يبحثون عن الأمان في ملاجئ الأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة المدمَّر، إضافة إلى 250,000 لاجئ من فلسطين .


وأشارت إلى أنه سيتم أيضا إيلاء الاعتبار لاحتياجات الفئات المعرضة للمخاطر، والتي تشمل النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين.


وقال المفوض العام "للأونروا" فيليب لازاريني: إن المساعدات للمدنيين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه يجب أن تكون فورية، وأعني هنا الماء والغذاء والدواء".

 

وفا


 




 

 


 

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