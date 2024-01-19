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الجمعة، 19-01-2024 05:29 م

أونروا: العنف الإسرائيلي بلغ أعلى مستوياته بالضفة

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الوكيل الإخباري- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن العنف الذي تمارسه إسرائيل بلغ أعلى مستوياته بالضفة الغربية ويمثل دورة مأساوية من الألم والمعاناة، وفق تعبيره.

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وأكد أن أعداد ومدة وكثافة عمليات قوات الأمن الإسرائيلية ازدادت في الضفة الغربية بشكل ملحوظ، لا سيما في مخيمات اللاجئين.


وأشار لازاريني إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 90 طفلا فقط خلال الـ 100 يوم الماضية بالضفة الغربية، مشددا على صعوبة تتبع أعداد الفلسطينيين الذين تقتلهم إسرائيل نظرا لمدى انتشار العنف بالضفة.


وأفاد بأن عدد الفلسطينيين الذين تقتلهم القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية تضاعف العام الماضي 3 مرات مقارنة بعام 2022 الذي كان يُعتقد أنه الأسوأ.


 




 

 


 

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