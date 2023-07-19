الأربعاء 19-07-2023
الوكيل الاخباري

العراق يوضح بشأن تراجع صادرات النفط إلى الأردن

الصفدي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بحلول العام الهجري

خطة في المناطق الساخنة بعد تجدد حرائق بين جرش وعجلون

السيطرة الأولية على حريق غابات وادي الشام بين عجلون وجرش

توقيف صاحب محل في الرمثا يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق

الأردن مرشح لاستضافة بطولة العالم للمصارعة

نصيحة للمصريين بعدم الخروج للشارع .. لهذا السبب !

المجلس التمريضي يعقد الامتحان النصفي للرعاية الصحية الأولية

مدير الامن يقدم واجب العزاء بالرقيب موسى المصري

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث السير المروع

الأربعاء، 19-07-2023 09:59 ص

الإسرائيليون يصعدون احتجاجاتهم ضد حكومة نتنياهو والشرطة تعتقل 45 متظاهرا

٢


الوكيل الاخباري - أغلق الآلاف من المتظاهرين، مساء أمس الثلاثاء، شوارع مركزية وتقاطعات طرق رئيسية في تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع وعدة مدن وبلدات، في إطار الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء.

اضافة اعلان


وقالت القناة 14 العبرية إن الشرطة الإسرائيلية اشتبكت مع المتظاهرين، ورشتهم بالمياه العادمة، وأعلنت عن اعتقال 45 متظاهرا من مواقع احتجاج مختلفة.


وأغلق المتظاهرون شارع "أيالون" الرئيسي في تل أبيب، وتقاطع "كركور" قرب الخضيرة، ومفترق "حوريف" قرب حيفا، وغيرها من الشوارع والمفترقات. كما تظاهر المئات أمام مقر "المحكمة العليا الإسرائيلية" في القدس".


وتصاعدت موجة الاحتجاجات التي انطلقت منذ أكثر من سبعة أشهر، عقب عزم الائتلاف اليميني الحاكم المضي قدما في المصادقة على إلغاء "ذريعة عدم المعقولية"، والتصويت الثاني والثالث في الكنيست الإسرائيلية على مشروع القانون الجديد لإلغائها بداية الأسبوع المقبل. وهدد المزيد من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالامتناع عن الخدمة، في الوقت الذي أعلن فيه العاملون في مجال الرعاية الصحية عن "إضراب تحذيري" في المستشفيات لمدة ساعتين اليوم الأربعاء.


وأعلن 161 ضابط احتياط في سلاح الجو، في رسالة لقادتهم، أنهم سيتوقفون عن الخدمة في قوات الاحتياط بشكل فوري، احتجاجا على خطة إضعاف القضاء.


وكانت الاحتجاجات قد بدأت منذ ساعات الصباح الباكر أمس الثلاثاء، حيث تظاهر المئات وسط تل أبيب، وأغلقوا طرقا مركزية من بينها ما يسمى "شارع 6"، ومدخل "وزارة الأمن" و"مقر قيادة الجيش الإسرائيلي"، كما عرقلوا حركة القطارات بعد أن تظاهروا في سبع محطات قطار على الأقل. كما اقتحم متظاهرون مبنى البورصة في رمات غان، وعلقوا لافتات كتب فيها "ننقذ الاقتصاد"، كما احتشد المئات أمام مبنى نقابات العمال "الهستدروت" في تل أبيب.


وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".


ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/ يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
GQuvD

الاحتلال يحول أسيرا من يعبد للاعتقال الإداري

image_processing20230719-382174-hyxzwx

الاحتلال يحول منزلا إلى نقطة مراقبة في سنجل شمال رام الله

ر

الاحتلال يسلم 5 إخطارات بوقف العمل والبناء في سلفيت

خ

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر استهداف الاحتلال المتصاعد للأقصى

٤

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المريض عبد الباسط معطان

اسعاف ف

وفاة عامل بحادث دهس قرب عسقلان

أخبار متعلقة
5

الاحتلال يستدعي مقدسيا مصابا بمتلازمة داون للتحقيق معه

main_image64a9b532dfc9a

آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

احتلال٨

الاحتلال يعتقل شقيقين من القدس

1688732147704

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

TzpvQiCsglkAEGFCYNwDOYk7F88BGL2FQnEZrNtH

أبو عبيدة: نؤكد جاهزية القسام الدائمة للرد على عدوان الاحتلال

ك

الرئاسة الفلسطينية تدعو الإدارة الأميركية إلى التراجع عن خطوات بناء سفارتها في القدس