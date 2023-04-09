الأحد 09-04-2023
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الأحد، 09-04-2023 12:39 م

الإضراب الشامل يعم مرافق الاونروا في غزة

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الوكيل الاخباري - عم الإضراب الشامل جميع مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منذ ساعات صباح اليوم الأحد، احتجاجا على عدم التزام الأونروا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها مع اتحاد الموظفين العرب في شباط الماضي.

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وقال اتحاد الموظفين العرب في الأونروا، صباح اليوم، إن هناك "التزاما كبيرا ومحكما بالإضراب الشامل في مرافق الوكالة بغزة".


وكان الاتحاد في إقليم غزة أعلن عن إضراب شامل اليوم، حيث شمل جميع مؤسسات "الأونروا" في قطاع غزة، بما فيها المدارس، بسبب عدم التزام مكتب غزة الإقليمي التابع للأونروا بما تعهد به المفوض العام ومؤتمر العاملين بتطبيق نسبة 7.5 بالمئة يوميا، وما زاد عن ذلك عقود دائمة، ما تسبب بوجود حوالي ألفي وظيفة شاغرة في جميع الدوائر.


وقال رئيس الاتحاد أمير المسحال، في تصريح صحفي سابق، إن الإضراب يأتي رفضا لسياسة الأونروا بتقليص الخدمات وعدم التزامها ببند التوظيف أو حقوق الموظفين.


بترا


 




 

 


 

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