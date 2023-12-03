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الأحد، 03-12-2023 05:52 م

الإعلامي الحكومي في غزة :القطاع يتعرض لكارثة انسانية وعلى جميع المستويات

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الوكيل الإخباري - أكدّ المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن القطاع يتعرض لكارثة انسانية حقيقية وعلى جميع المستويات الصحية والإنسانية والإغاثية وانعدام الأمن الغذائي والمائي والدوائي.

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وحذر المكتب في بيان له، المجتمع الدولي من تصعيد الاحتلال حرب الابادة الجماعية ومطالبهم بإنقاذ حياة من يعيشون في قطاع غزة قبل فوات الأوان.


وقال إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من المجازر في جميع محافظات قطاع غزة كان ابشعها مجزرة الشجاعية التي قصف فيها 50 عمارة سكنية ومنزلاً مخلفةً مئات الشهداء والجرحى كثير منهم ما زال تحت الأنقاض.

 

وأكدّ أنّ جيش الاحتلال يتعمّد إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا جرّاء القصف العنيف والمتزامن لجميع المحافظات في آن واحد.


 




 

 


 

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