ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9488 شهيداً

الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إنه ارتفع عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان الى 9488 شهيداً.

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وبين القدرة خلال مؤتمر صحفي، أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال ، مضيفا انه تم تلقي 2200 بلاغا عن مفقودين منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.



وأضاف أنه استشهد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف، وتعمد استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة.

وأضاف أن مستشفيات القطاع متكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة ونفقد يوميا العديد منهم، مؤكداً أن الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.



وقال إن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمراجعة مواقفه إزاء المجازر بحق الشعب الفلسطيني واستهداف المستشفيات، مناشدا الأطراف كافة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات.