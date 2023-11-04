جيش الاحتلال يجدد الطلب من سكان غزة بالنزوح جنوباً

الوكيل الإخباري - جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، توجيه رسائل لسكان قطاع غزة، بالنزوح جنوبا إلى ما بعد وادي غزة، عبر طريق صلاح الدين اليوم بين الساعة الواحدة (13:00) والساعة الرابعة (16:00) مساء.

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وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر تغريدة على موقع ( x ): عاجل سكان غزة، أود إعلامكم أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالمرور على طريق صلاح الدين اليوم بين الساعة الواحدة (13:00) والساعة الرابعة (16:00) مساء. من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبًا إلى ما بعد وادي غزة".



وجاءت هذه الرسائل كما كان غيرها، الا أن الاحتلال تعمد قصف النازحين، ولم تتوفر لهم أي حماية.



ويصر أغلب سكان غزة على البقاء بمنازلهم وعدم المغادرة، وهو ما يربك الاحتلال اكثر خلال المعارك التي تدور في شوارع القطاع.





