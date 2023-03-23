الإفتاء الفلسطيني يدعو إلى شد الرحال للمسجد الأقصى خلال رمضان

الوكيل الإخباري- دعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، الفلسطينيين إلى شد الرحال خلال شهر رمضان إلى مدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى المبارك في ظل ما يتعرض له من حملة شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته بالتدنيس والعدوان.

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وأكد المجلس في بيان صحفي اليوم الخميس، ضرورة تمتين وحدة الصف، وإشاعة الصلح بين أبناء الشعب الفلسطيني، والبعد عن أسباب التناحر والنزاع.



وطالب التجار بالابتعاد عن احتكار السلع ورفع الأسعار، وبيع منتجات المستوطنات، والسلع الفاسدة، في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع كبير من الفلسطينيين.



وأهاب المجلس بمسلمي هذه الديار المباركة أن يستقبلوا شهر رمضان الكريم بقلوب يعمرها الإيمان، والعزم على أداء فريضة الصيام، وسنة القيام، وأداء الزكاة، والمحافظة على حرمته في كل مواقعهم، باجتناب كل ما يتنافى مع حرمته، والتزام ما ينسجم مع روحه وأحكامه.

بترا