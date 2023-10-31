منظمة إنسانية دولية تدعو إلى فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة

الوكيل الإخباري- دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى فتح معبر كرم أبو سالم الذي يربط إسرائيل بغزة، في محاولة لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .



وفي خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، امس الاثنين، أكدت مديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ليزا دوتن، الحاجة الماسة "لإيصال الإمدادات الإنسانية والإغاثة إلى غزة بأمان وموثوقية، ودون عوائق، وبالحجم المطلوب".



وقالت دوتن لمجلس الأمن إن "وجود أكثر من نقطة دخول واحدة إلى غزة أمر لا غنى عنه، إذا أردنا إحداث فرق، فإن معبر كرم أبو سالم، بين إسرائيل وغزة، هو المعبر الوحيد المجهز لإدخال عدد كبير بما فيه الكفاية من الشاحنات بسرعة".



وبعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أغلقت إسرائيل معبريها الحدوديين المتبقيين مع غزة، وهما، كرم أبو سالم وإيرز، وفرضت "حصارا كاملا" على القطاع.

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وتكافح الأمم المتحدة حاليا لإعالة الآلاف من سكان غزة الذين فروا من شمال القطاع، في أعقاب أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل، في وقت سابق من هذا الشهر.



وأوضحت دوتن: "الحقيقة هي أنه لا يوجد مكان آمن، ونحن ببساطة لا نملك ما يكفي من الإمدادات الأساسية لضمان بقاء النازحين داخليا بهذا الحجم"، وأشارت إلى هشاشة النظام الصحي في القطاع، ووصفته بأنه "في حالة يرثى لها".



وبحسب دوتن، بدون شحنات الوقود، فإن الحياة معلقة "بخيط رفيع"، لأن "المولدات الاحتياطية في المستشفى تعمل بالبخار"، مما يجبر الجراحين في غزة على العمل دون تخدير.



سي ان ان