الاحتلال اعتقل 142 امرأة من قطاع غزة خلال الاجتياح البري

الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز في سجونه 142 أسيرة من النساء والفتيات من غزة، بينهن طفلات رضيعات، ونساء مسنّات.

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وفي بيان مشترك أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأن الأسيرات جرى اعتقالهنّ خلال الاجتياح البري لقطاع غزة.



وذكر البيان أن الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها سجني الدامون وهشارون.



وكانت مؤسسات الأسرى، أصدرت بيانًا سابقًا، قالت فيه إنّ الاحتلال الإسرائيليّ، ينفّذ جرائم مروعة وفظيعة بحقّ معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحيّة.

