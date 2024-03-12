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الاحتلال اعتقل 7555 فلسطينيا من الضفة منذ بدء العدوان

الثلاثاء، 12-03-2024 12:50 م

الاحتلال اعتقل 7555 فلسطينيا من الضفة منذ بدء العدوان

احتلال 5


الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7555 فلسطينيا من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقا.


وأضافا، أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.


وشنت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة، من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.


وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة عوريف/نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وجنين، والخليل، والقدس، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، بالإضافة إلى الاعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأموال، والأجهزة المحمولة.


 




 

 


 

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