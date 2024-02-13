شهيدان بينهما طفل خلال قصف الاحتلال مناطق في خان يونس

الوكيل الاخباري - استُشهد فلسطينيا بينهما طفل وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، بعد قصف طائرات الاحتلال عددا من المناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر طبية، باستشهاد طفل بعد إطلاق الاحتلال النار عليه بشكل مباشر عند بوابة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، كما اندلعت حرائق داخل مدارس محيطة بمجمع ناصر، إثر إطلاق قذائف حارقة لإجبار النازحين على الخروج منه.



واستُشهد شاب بعد قصف طائرات مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في مدينة خان يونس.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 28340 فلسطينيا، وإصابة 67984 جريحا، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

