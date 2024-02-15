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الخميس، 15-02-2024 06:46 ص

شهيد وإصابات في قصف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي بخان يونس

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الوكيل الاخباري - ارتقى فلسطيني وأصيب آخرون بينهم بجروح خطيرة، جراء استهداف قوات الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وأكدت مصادر أن فلسطينيا ارتقى شهيدا وأصيب عدد آخر بجروح عدد منها خطيرة، جراء استهداف الاحتلال قسم العظام في مجمع ناصر الطبي بخان يونس،  عقب ذلك اقتحمت قوات الاحتلال ساحة المجمع وأطلقت النار على أقسامه.


كما أجبرت قوات الاحتلال عددا من النازحين وأطباء وممرضين، على إخلاء المجمع، والتوجه إلى رفح، واعتقلت العشرات منهم لدى محاولتهم الوصول إلى رفح.


 وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على المجمع لليوم الـ25 على التوالي، إذ يستهدف قناصتها من يتواجدون داخله، أو في ساحاته، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن الطواقم الطبية من الحركة بين مبانيه، في ظل وجود 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح.


ولليوم الـ132، يتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا، في حصيلة غير نهائية، أكثر 28473 شهيدا و68146 مصابا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.


 




 

 


 

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