الاحتلال الإسرائيلي يجبر مقدسيا على هدم منزله

الوكيل الإخباري- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيا على هدم منزله في بيت حنينا بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت اللجنة الشعبية في بيت حنينا ببيان، إن قوات الاحتلال أجبرت المواطن الفلسطيني محمد السعود على هدم منزله، الذي يقطنه هو وعائلته المكونة من 5 أفراد، وذلك تجنبا لتكاليف الهدم الباهظة، موضحة أن المنزل قائم منذ عدة سنوات، والعائلة تتخوف من هدم منزلين آخرين يمتلكها نفس الشخص في المنطقة، بحجة عدم الترخيص من قبل بلدية الاحتلال بالقدس.



كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة منشآت زراعية في بلدة الزعيّم، شرق القدس المحتلة.



وقال مجلس بلدي الزعيم إن قوات الاحتلال هدمت "بركسات"، وحظائر أغنام، واقتلعت أشجار زيتون تعود ملكيتها لعائلة السعيدي، وعائلات أخرى من العيسوية .



في غضون ذلك، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على جرار زراعي، ومركبة في قرية بردلة بالأغوار الشمالية.