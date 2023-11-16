الخميس 16-11-2023
الوكيل الاخباري
 

إصابة 5 إسرائيليين في عملية جنوب القدس

الحكومة : استطعنا تلبية مناجاة أم لطفلين أردنيين في غزة

السعودية تدين استهداف الاحتلال لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

الخارجية الصينية تكشف تفاصيل لقاء استمر 4 ساعات بين شي جين بينغ وبايدن

مبيضين: نقف في خندق الامة والدفاع عن فلسطين والأهل في غزة

بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

موقع أكسيوس يكشف تفاصيل حول صفقة الأسرى بين المقاومة والاحتلال

جيش الاحتلال يزعم تدمير منزل هنية وينشر فيديو

شرط صادم من بايدن لوقف الحرب على غزة

قصف إسرائيلي يستهدف بيت لاهيا وحي الزيتون

عاجل

إصابة 5 إسرائيليين في عملية جنوب القدس

الخميس، 16-11-2023 06:49 ص

الاحتلال يبدأ بأعمال تجريف بمستشفى الشفاء في غزة

eee


الوكيل الاخباري - نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، جرافات في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بعدما نفّذ الأربعاء اقتحاماً واسعاً للمجمّع الطبّي، قبل الانسحاب في وقت لاحق من نفس اليوم، دون العثور على ما يؤكد مزاعم رددها قادة الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة حول وجود قيادة حركة حماس في المستشفى.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان إنّ "الجرافات الإسرائيلية قامت بتجريف أجزاء من المدخل الجنوبي قرب مبنى الولادة بالمستشفى".

من جهته، قال جيش الاحتلال ردّاً على سؤال لوكالة "فرانس برس" إنّه ينفّذ حالياً عملية في المجمّع الطبّي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_25adff80b5a7a6ff2a3ef78973ebe8c9

إصابة 5 إسرائيليين في عملية جنوب القدس

20

موقع أكسيوس يكشف تفاصيل حول صفقة الأسرى بين المقاومة والاحتلال

33

جيش الاحتلال يزعم تدمير منزل هنية وينشر فيديو

1120231302554474211197

شرط صادم من بايدن لوقف الحرب على غزة

ec898847a7dab9a3702c3867

قصف إسرائيلي يستهدف بيت لاهيا وحي الزيتون

33

الرئيس الإسرائيلي: لن نترك فراغا في غزة

أخبار متعلقة
IMG_6710

طيران الاحتلال يقصف منزلاً وسط قطاع غزة

652edec7066b7

دول تدين القصف الإسرائيلي على ساحة مستشفى في غزة

file

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

تنزيل

وزارة الصحة في غزة: أكثر من 500 شهيد في استهداف المستشفى المعمداني

10202317151913558169988

الاحتلال يعتدي بالضرب على سائق إسعاف في بيت لحم

1

فيديو - "مرح بتحب الرسم وبيسان دكتورة" .. عم يُرثي بنات أخيه