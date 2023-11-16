الاحتلال يبدأ بأعمال تجريف بمستشفى الشفاء في غزة

الوكيل الاخباري - نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، جرافات في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بعدما نفّذ الأربعاء اقتحاماً واسعاً للمجمّع الطبّي، قبل الانسحاب في وقت لاحق من نفس اليوم، دون العثور على ما يؤكد مزاعم رددها قادة الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة حول وجود قيادة حركة حماس في المستشفى.



وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان إنّ "الجرافات الإسرائيلية قامت بتجريف أجزاء من المدخل الجنوبي قرب مبنى الولادة بالمستشفى".



من جهته، قال جيش الاحتلال ردّاً على سؤال لوكالة "فرانس برس" إنّه ينفّذ حالياً عملية في المجمّع الطبّي.

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