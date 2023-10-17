فيديو - "مرح بتحب الرسم وبيسان دكتورة" .. عم يُرثي بنات أخيه

الوكيل الاخباري - في مشهد مؤثر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعم يصرخ بعد فقدانه بنات أخيه مرح وبيسان، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

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ويظهر العم في الفيديو وهو يقف أمام جثث بنات أخيه، ويقول في حسرة وهو يبكي بحرقة: “هذه مرح بنت أخي بتحب الرسم، وبتقولي يا عمي أنا بحب الرسم، والتانية دكتورة اسمها بيسان كانت بتتعلم الطب، دول كلهم بنات أخويا كانوا بيقولولي يا عمي”.



وفي لقطات أخرى مؤثرة يظهر العم وهو يبكي في أحضان شقيقته بحرقة على استشهاد بنات شقيقه، الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تمنوا له وللأسرة الصبر والسلوان.



ويتعرض الشعب الفلسطيني لحصار شديد، وقصف متواصل على مناطق متعددة في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.