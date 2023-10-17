الثلاثاء 17-10-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

فيديو - "مرح بتحب الرسم وبيسان دكتورة" .. عم يُرثي بنات أخيه

اليابان تخصص مساعدات قيمتها 10 ملايين دولار للمدنيين في غزة

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من بيت لحم

من الصف الأول .. وفاة الطفل جمال أبو خلف

الاحتلال: إخلاء عشرات المستوطنات شمالاً وجنوباً ونصف مليون نازح داخلياً

أكثر من 100 شاحنة إغاثية عند معبر رفح تنتظر الدخول لغزة

54 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على رفح وخان يونس

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

عاجل

أكثر من 100 شاحنة إغاثية عند معبر رفح تنتظر الدخول لغزة

الثلاثاء، 17-10-2023 08:19 ص

فيديو - "مرح بتحب الرسم وبيسان دكتورة" .. عم يُرثي بنات أخيه

1


الوكيل الاخباري - في مشهد مؤثر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعم يصرخ بعد فقدانه بنات أخيه مرح وبيسان، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

اضافة اعلان


ويظهر العم في الفيديو وهو يقف أمام جثث بنات أخيه، ويقول في حسرة وهو يبكي بحرقة: “هذه مرح بنت أخي بتحب الرسم، وبتقولي يا عمي أنا بحب الرسم، والتانية دكتورة اسمها بيسان كانت بتتعلم الطب، دول كلهم بنات أخويا كانوا بيقولولي يا عمي”.


وفي لقطات أخرى مؤثرة يظهر العم وهو يبكي في أحضان شقيقته بحرقة على استشهاد بنات شقيقه، الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تمنوا له وللأسرة الصبر والسلوان.


ويتعرض الشعب الفلسطيني لحصار شديد، وقصف متواصل على مناطق متعددة في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تفجير2

اليابان تخصص مساعدات قيمتها 10 ملايين دولار للمدنيين في غزة

احتلال8

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من بيت لحم

ررر

الاحتلال: إخلاء عشرات المستوطنات شمالاً وجنوباً ونصف مليون نازح داخلياً

8888

أكثر من 100 شاحنة إغاثية عند معبر رفح تنتظر الدخول لغزة

كككك

54 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على رفح وخان يونس

كم

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

أخبار متعلقة
شش

الأوقاف الفلسطينية تصدر توجيهًا شرعيًا بشأن نزوح أهالي غزة

9202315223811908236392

الاحتلال يقصف موقعا شرق غزة

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية: تعايش المجتمع الدولي مع جرائم الاحتلال ومستوطنيه يقوّض حل الدولتين

ززز

الاحتلال يواصل إغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم في غزة

1695400191-5249-4

إصابتان بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق إثر استهداف الاحتلال شرق غزة

1695395702737

سبعة جرحى برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة