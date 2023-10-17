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الثلاثاء، 17-10-2023 05:01 م

الاحتلال يعتدي بالضرب على سائق إسعاف في بيت لحم

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الوكيل الاخباري-  اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب، اليوم الثلاثاء، على سائق مركبة إسعاف في بيت لحم.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية ، بأن جنود الاحتلال المتركزين على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، أوقفوا مركبة إسعاف كانت تقل مريضا ومتجهة به صوب مستشفى بيت جالا الحكومي، وأجبروا سائقها اسماعيل عبد الله ضرغام على النزول منها، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح، وكذلك ألحقوا أضرارا بالمركبة.

وقال الممرض في مستشفى بيت جالا سليمان ضراغمة، قريب السائق المصاب، إنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة له، تبين أنه يعاني من كسر في اليد ورضوض وكدمات.

 




 

 


 

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