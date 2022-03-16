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الأربعاء، 16-03-2022 02:54 م

الاحتلال يبعد مرابطة عن الأقصى لمدة أسبوع

قبه_الصخرة


الوكيل الإخباري-أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مرابطة مقدسية عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة أسبوع.

وأفادت مراسلة وفا في القدس، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت منزل المرابطة عايدة الصيداوي قرب باب الحديد في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وسلمتها استدعاء لمراجعة مركز تحقيق القشلة.

وقالت المرابطة صيداوي لـ "وفا": "اقتحم شرطة الاحتلال منزلي وقاموا بتفتيشه ومن ثم استدعوني إلى مركز تحقيق القشلة، وهناك سلموني قرار إبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع، رغم أنني منذ عشرة أيام أتواجد عند أقاربي بالخليل".

وأضافت "رغم هذه القيود نحن صامدون ومرابطون ولن نبتعد عن المسجد الأقصى خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، فهم يحاولون التضييق علينا، بينما يوفرون الرعاية والحماية لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية".

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إبعاد المرابطة عايدة الصيداوي عن المسجد الأقصى، فقد تم إبعادها عشرات المرات.

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وفا

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