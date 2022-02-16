الاحتلال يسلم عائلة في جبل المكبر إخطارًا بهدم منزلها

الوكيل الإخباري-سلمت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، عائلة في جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، إخطاراً بهدم منزلها.

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وأفادت مراسلة وفا في القدس أن طواقم بلدية الاحتلال سلمت المقدسي إيهاب الحصيني أمرًا بهدم منزله في بلدة جبل المكبر، وأمهلته 21 يومًا لتنفيذ عملية الهدم، أو أن تقوم آلياتها بهدمه، وتغرمه بتكاليف الهدم.



وأضافت: إن منزل عائلة الحصيني مقام منذ عام 2017، ومنذ ذلك الوقت وبلدية الاحتلال تلاحق العائلة، وخالفتها مرتين، في المرة الأولى بمبلغ 45 ألف شيقل، ومثلها في المرة الثانية، ودفعتها العائلة.



وفا

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