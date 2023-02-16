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الخميس، 16-02-2023 04:08 م

الاحتلال يجبر أصحاب المحال التجارية في العوجا على اغلاقها لليوم الرابع

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الوكيل الإخباري- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أصحاب المحال التجارية في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، على إغلاقها، لليوم الرابع على التوالي.

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وقال الناشط في بلدة العوجا، أحد أصحاب المحال التجارية صلاح فريجات لـ"وفا" إن قوات الاحتلال تواصل إجبار أصحاب المحال التجارية في شارعي (90 و60)، والشوارع الفرعية في العوجا على إغلاقها، مضيفا أن عدد المحال والمنشآت المغلقة بلغ نحو 35.


وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين على إغلاق محالهم التجارية، وتهددهم في حال فتحها بتمديد إغلاقها وتغريمهم مبالغ مالية، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي يتعرض له أهالي البلدة، بحجة تعرض مستوطنين للرشق بالحجارة أثناء مرورهم من تلك المنطقة.

 

وفا

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