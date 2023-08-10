الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم جزء من منزلها ذاتيا

الوكيل الإخباري- أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عائلة مقدسية من بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، على هدم جزء من منزلها بشكل ذاتي، تفاديا للغرامات الباهظة التي سيدفعها في حال قيام قوات الاحتلال بهدمه.

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وأفادت مصادر لــ"وفا"، بأن عائلة مقدسية كانت قد أضافت 45 مترا مربعا على منزلها، لابنتهم نجلاء شاهين وأبنائها في بيت حنينا، وأجبرتهم سلطات الاحتلال على هدم هذا الجزء من المنزل ذاتيا.



ومنذ بداية العام الجاري شهدت المنطقة تصاعدا في عمليات هدم المنازل الفلسطينية بدعوى البناء دون ترخيص، يترافق ذلك مع زيادة مخاطر إخلاء مئات الفلسطينيين قسريا من منازل يقيمون فيها منذ عقود طويلة في الشيخ جراح وسلوان لصالح المستوطنين، وفقا لتقرير صدر عن وزارة شؤون القدس.

