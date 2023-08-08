الاحتلال يخطر بهدم منزلين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الوكيل الإخباري- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منزلين، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

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وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم منزلين في منطقة "خربة عليا" جنوب البلدة، وأمهلتهم أربعة أيام.



وأوضح بريجية أن مساحة كل منزل تبلغ 150 مترا مربعا، أحدهما قيد الانشاء، والآخر مأهول، ويقطنه خمسة افراد، ويعودان للمواطن سميح أحمد صلاح.

وأشار الى أن الاحتلال سبق وأن هدم للمواطن صلاح منزله أربع مرات في المكان ذاته.

