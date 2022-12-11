الاحتلال يجبر فلسطينيا على هدم منزله بالطيبة

الوكيل الإخباري - أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأحد، مواطنا فلسطينيا من مدينة الطيبة داخل الأراضي المحتلة عام 1948 على هدمه منزله، في الوقت الذي طالبت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية بإجراءات دولية تجبر دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام.

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وقالت بلدية الطيبة في بيان، إن المواطن الفلسطيني أجبر على هدم منزله، تفاديا للغرامات وتكاليف الهدم التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في حال لم يهدم منزله بنفسه، ما اضطره لتنفيذ أمر الهدم.



الى ذلك، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لثنيه عن تنفيذ الاتفاقات التي يعقدها مع شركائه من اليمين الإسرائيلي المتطرف، والالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، كما طالبت بفرض المقاطعة على حكومة الاحتلال في حال لم تلتزم بذلك.



وأدانت الوزارة في بيان اليوم انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

بترا