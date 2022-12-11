الأحد 11-12-2022
الوكيل الاخباري

المواصفات تعلن البدء بالتحقق من عدّادات صهاريج الغاز المنزلي

القبض على 3 تجار للمخدرات في قضيتين منفصلتين في الرمثا والمفرق

التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي إلى البنوك اليوم

11396 جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

لماذا بقيت أسعار النفط عالمياً مرتفعة معظم عام 2022 ؟

حماية المستهلك تطالب الحكومة بمزيد من الإجراءات لتوفير السلع بأسعار معتدلة

الحكومة: سنقوم بدراسة مطالب المشغلين والعاملين في قطاع النقل

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

معاهدات تسليم المجرمين والأشخاص مع رومانيا وقبرص تحت القبة الثلاثاء

حملات شاملة لتنظيف الجزر الوسطية في إربد

الأحد، 11-12-2022 12:51 م

الاحتلال يجبر فلسطينيا على هدم منزله بالطيبة

د


الوكيل الإخباري - أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأحد، مواطنا فلسطينيا من مدينة الطيبة داخل الأراضي المحتلة عام 1948 على هدمه منزله، في الوقت الذي طالبت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية بإجراءات دولية تجبر دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام.

اضافة اعلان


وقالت بلدية الطيبة في بيان، إن المواطن الفلسطيني أجبر على هدم منزله، تفاديا للغرامات وتكاليف الهدم التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في حال لم يهدم منزله بنفسه، ما اضطره لتنفيذ أمر الهدم.


الى ذلك، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لثنيه عن تنفيذ الاتفاقات التي يعقدها مع شركائه من اليمين الإسرائيلي المتطرف، والالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، كما طالبت بفرض المقاطعة على حكومة الاحتلال في حال لم تلتزم بذلك.


وأدانت الوزارة في بيان اليوم انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال 9

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

اسعاف فف

مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

00

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

8888888

نادي الأسير: نقل الأسير أبو حميد بشكل طارئ إلى المستشفى

احتلال

قوات الاحتلال تعتقل شابين من رام الله

احتلال8

الاحتلال يعتقل خمسة شبان شمال الخليل

أخبار متعلقة
احتلال 9

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

احتلال9

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

77

الاتحاد الاوروبي يطلب من الاحتلال وقف عمليات هدم وتهجير الفلسطينيين

احتلال 9

إصابات بالاختناق واعتقال خمسة فلسطينيين في الخليل

احتلال 99

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل

8

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس