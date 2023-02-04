الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثالثة

الوكيل الإخباري- جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للأسير عبد الله عفيف زكارنة (55 عاما) من مدينة جنين للمرة الثالثة على التوالي.

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وأفادت وفاء زكارنة شقيقة الأسير، لـ"وفا"، بأن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لشقيقها لمدة ثلاثة أشهر.



وكان زكارنة اعتقل على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس قبل نحو عام، ومن ثم جرى نقله لسجن "مجدو"، وسلمته مخابرات الاحتلال قرارا بتحويله للاعتقال الإداري.

ويذكر أن زكارنة تعرض للملاحقة والاعتقال مرات عدة، وأمضى ما يقارب 10 سنوات في سجون الاحتلال بين إداري وحكم.

