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الأربعاء، 10-01-2024 03:41 م

الاحتلال يجرف 6 دونمات في تل الرميدة وسط الخليل

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الوكيل الإخباري - جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أرضا تبلغ مساحتها 6 دونمات في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

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وأفاد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، بأن آليات الاحتلال جرفت الأرض التي تعود ملكيتها للبلدية، وهي مزروعة بـ50 زيتونة معمرة، وتقع بين حي "الكرنتينا" جنوباً، ومنطقة تل الرميدة، تمهيداً للاستيلاء عليها، بالإضافة إلى نصب بوابة حديدية عند مدخل الأرض.


من جانبه، استنكر أبو سنينة تجريف الأرض، وحذر من خطورة هذا الاعتداء الذي يُسهم في تهويد قلب مدينة الخليل، وربطها بالمستعمرات الجاثمة على أراضي الفلسطينيين .


ولفت، إلى أن هذا الاعتداء يشكل مؤشرا خطيراً يُنذر بالمزيد من الانتهاكات والتعديات، موضحاً أن البلدية تتابع القضية بشكل قانوني من خلال طاقمها القانوني، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته وإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويد الخليل.

 

وفا


 




 

 


 

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