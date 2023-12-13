الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الخليل بينهم امرأة وشقيقان

الوكيل الاخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 8 مواطنين فلسطينيين، من محافظة الخليل بينهم امرأة وشقيقان.اضافة اعلان
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا
"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد عبد الرحمن أبو سل ومحمد عبد الباسط أبو ريا ومحمود أبو زغاريت من مخيم العروب شمال الخليل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين مهند صابر وراسنة، ورائد صابر وراسنة، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها، في قرية الشيوخ العروب شمال الخليل.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: خليل عليان الدويك، وانس الجولاني، والمواطنة عرين مروان القواسمة، بعد دهم وتفتيش منازلهم.