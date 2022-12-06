الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في الأغوار الشمالية الفلسطينية المحتلة

الوكيل الاخباري - أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تدريبات عسكرية واسعة في عدة مناطق من الأغوار الشمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وقال مسؤول ملف الانتهاكات في الأغوار عارف دراغمة في بيان، إن جيش الاحتلال يجري تدريبات في عدة مناطق من الأغوار، ومنها منطقة "الشق" في خربة الفارسية، بالإضافة إلى خربة سمرة.



وأضاف أن الجنود يبنون خياما في الأراضي الزراعية للمواطنين الفلسطينيين، ويعيقون عمليات حراثة الأراضي.



يذكر أن جيش الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في مناطق الأغوار الشمالية عدة مرات سنويا، تتركز عادة في مواسم الزرع والحصاد ما يؤدي إلى إتلاف المحاصيل الزراعية في المنطقة، عدا عن مخلفات التدريبات التي تشكل خطورة على حياة المزارعين.

بترا