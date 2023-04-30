الأحد 30-04-2023
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الأحد، 30-04-2023 09:56 ص

الاحتلال يحاصر مدرسة ويصيب عددا من طلبتها بالاختناق

نن


الوكيل الاخباري - أصيب عدد من طلبة مدرسة تقوع الثانوية للذكور جنوب شرق بيت لحم، اليوم الأحد، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مدرستهم بعد أن حاصرتها.

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وأفاد مدير التربية والتعليم في بيت لحم بسام جبر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال حاصرت مدرسة ذكور تقوع الثانوية وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى وقوع إصابات بالاختناق بين الطلبة.


يشار إلى أن مدارس بلدة تقوع تتعرض لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين، تتمثل بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والاعتداء على الطلبة وملاحقتهم واعتقالهم.

 

وفا


 




 

 


 

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