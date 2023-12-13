الاحتلال يُحرك أسطول " ساعر 6 " للرد على تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر

الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اسطول السفن الحربية "ساعر 6" أبحرت إلى البحر الأحمر للرد على تهديدات الحوثيين.



وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن سلاح البحرية أكمل عملية جعل السفن الحربية الحديثة الأربع من طراز "ساعر 6" عملياتية، مبيناً أنه لأول مرة سفينة صاروخية من هذا الطراز تبحر إلى منطقة البحر الأحمر.

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وأضاف أن السفن الصاروخية التابعة لسلاح البحرية تستمر في العمل في منطقة البحر الأحمر، حسب تقييم الوضع وكجزء من تعزيز المجهود الدفاعي.



وكل سفينة من ساعر 6 تزن حوالي 2000 طن ومجهزة بـ 20 نظاما، وتتضمن الأنظمة نسخة معدلة من نظام "القبة الحديدية" المعروف باسم C-Dome، بالإضافة إلى أنظمة الصواريخ Gabriel V و- LRAD، والتي يمكن أن تسقط صواريخ كروز وصواريخ باليستية.



و"ساعر 6" مُكلفة بحماية حقول الغاز وممرات الشحن.